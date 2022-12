Rivoluzione Mercedes: dal 2023 dice addio al cambio manuale. «Poi toccherà a Volkswagen»

Il cambio manuale è destinato a sparire, sempre più auto moderne stanno abbandonando la leva e la frizione a favore del cambio automatico, in particolare per marchi premium come Mercedes-Benz e Volkswagen. La prima prevede di ritirare completamente i manuali entro la fine del prossimo anno, in tutto il mondo. La casa automobilistica tedesca, invece, abbandonerà il cambio manuale, completamente, entro il 2030.

Addio al cambio manuale

L’abbandono della trasmissione manuale per il marchio Mercedes dovrebbe dunque essere imminente e avvenire nel corso del 2023 con l’introduzione di una serie di nuovi modelli, lasciando alla clientela come opzione solo quella del cambio automatico e sulla diversificazione dei modelli ibrici ed elettrici. La notizia è stata confermata da un portavoce Mercedes al magazine Automobilwoche.

Stando a quanto dichiarato dal magazine: «La spinta all’elettrificazione ha aumentato la domanda dei clienti soprattutto verso le componenti legate ai powertrain ibridi e a emissioni zero». Ecco dunque svelato il motivo per cui il cambio manuale è destinato a diventare un componente sempre più raro delle auto moderne.

Oltre alla Volkswagen che ha già anticipato il suo piano, nei prossimi anni l'idea della Mercedes potrebbe essere seguita da Audi, Skoda e Aston Martin. Ma la lista non finisce qui, potrebbe allungarsi ulteriormente sotto la spinta della costante elettrificazione che è super richiesta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Dicembre 2022, 12:08

