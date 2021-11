Meetic e TheFork insieme per fare colpo con una cena di successo

Una cena romantica a lume di candela è un ottimo programma per un primo appuntamento galante e per questo la scelta del luogo ha un’importanza cruciale. Ecco allora che Meetic, il servizio di dating più affidabile in Italia, si unisce a TheFork, la principale piattaforma di prenotazione online del ristorante, creando una vera e propria task force per fornire tips e consigli utili a tutta la community per trovare il ristorante perfetto per un appuntamento da ricordare per sempre. Foto: Ufficio Stampa GDG PR Music: "Perception" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: >> MASTERCLASS DI CUCINA PER SINGLE: L’INIZIATIVA DI MEETIC E CHEFPASSPORT

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Novembre 2021, 14:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA