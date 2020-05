Mediaworld riapre i negozi in tutta Italia: le regole per la sicurezza dei clienti

MediaWorld, insegna leader nella distribuzione di prodotti di elettronica, riapre i suoi punti vendita su tutto il territorio nazionale, dal lunedì al sabato. La riapertura avviene in modalità sicura, nel pieno rispetto delle normative vigenti, dopo averle applicate e perfezionate con i propri collaboratori e clienti in alcuni punti vendita selezionati nel Paese, aperti da due settimane.



Oltre alle dotazioni per la prevenzione del contagio, sono previste diverse misure, tra le quali ingressi contingentati volti a ridurre il rischio di assembramenti e indicazioni e strutture ad hoc per garantire il distanziamento sociale. I clienti sono inoltre invitati a seguire sempre le indicazioni dello staff durante le fasi dell’acquisto e a preferire modalità di pagamento cashless.



“La tutela della salute dei nostri collaboratori e dei nostri clienti è al centro di tutte le decisioni di MediaWorld, ed è una grande responsabilità, prioritaria in questo momento. Dopo quasi 2 mesi di sole vendite online, siamo contenti di tornare al fianco degli italiani anche con i nostri punti vendita, mettendo a disposizione di tutti, in questa fase di ripartenza, le migliori tecnologie, le soluzioni integrate e i consigli esperti per rispondere a ogni necessità. Naturalmente in totale sicurezza.” – ha commentato Guido Monferrini, CEO di MediaWorld.



MediaWorld, che è stata la prima azienda nel settore ad aver deciso di chiudere volontariamente tutti i propri punti vendita, ha sempre mantenuto attivo lo store online mediaworld.it, riuscendo a soddisfare un costante aumento di richieste dei clienti. Il numero di ordini online è triplicato a marzo e quadruplicato ad aprile rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e questo ha parzialmente mitigato l’effetto legato alla chiusura dei negozi. La riapertura della rete è al centro di un nuovo spot ideato dall’agenzia Armando Testa, che, con il claim “è bello rivederci”, celebra il piacere di incontrare nuovamente dal vivo i clienti di MediaWorld. Lo spot di 15’’ è on air sulle principali emittenti televisive in diverse fasce orarie già dal 4 maggio. Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Maggio 2020, 15:00

