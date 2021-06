Mediaset e Tim c'è l'intesa: su Timvision i servizi di Mediaset Infinity. Sbarca anche la Champions League

Arriva l'accordo tra Mediaset e Tim per distribuire su Timvision l'App Mediaset Infinity. L'App di Mediaset va così ad arricchire la Tv di Tim con film, serie Tv e le partite di Uefa Champions League. L'accordo sarà attivo dal primo luglio e avrà durata di tre anni.

Mediaset e Tim comunicano di aver firmato un accordo triennale per la distribuzione non esclusiva dell'App Mediaset Infinity sulla piattaforma Timvision.

Timvision si attesta come la piattaforma più completa di contenuti in streaming. Grazie alla partnership con Mediaset Infinity, Timvision sarà la piattaforma capace di racchiudere al suo interno tutti i contenuti digitali più richiesti. Su Timvision, infatti, oltre a Infinity, troverete i programmi Netflix, Disney+, Discovery+, Prime Video e DAZN con tutte le partite dei campionati di serie A fino al 2023-2024.

Ai clienti Timvision saranno riservate offerte dedicate per sottoscrivere l'abbonamento al servizio Mediaset Infinity, l'unico in Italia strutturato a piramide: una larga base di contenuti che assicura la visione gratuita del meglio dei programmi Mediaset e un vertice con una selezione di cinnema e serie tv on-demand oltre ai 104 match di Uefa Champions League a stagione, a cui si aggiungono le 17 partite disponibili in chiaro su Canale 5.

Una parteneship che vuole dare un ulteriore impulso all'adozione della banda ultralarga e accelerare il processo di digitalizzazione del Paese. Un passo avanti nel processo di innovazione del mercato televisivo italiano e, soprattutto, dei contenuti online.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 21:21

