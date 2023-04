Maker Faire Rome, al via le call perpartecipare

Dalla manifattura digitale all'Internet of Things, dalla robotica all'intelligenza

artificiale, dall'economia circolare all'agritech, fino al

metaverso e realtà aumentata: sono aperte tutte le call per la

Maker Faire Rome 2023, il grande evento dedicato al futuro

dell'innovazione in programma alla Fiera di Roma dal 20 al 22

ottobre.

La chiamata è rivolta a maker di ogni età e provenienza,

come piccole e medie imprese, scuole, startup e centri di

ricerca. In altre parole, ai creativi di tutto il mondo.

Partecipando alla Call for Makers si avrà la possibilità di

sottoporre la propria idea ai curatori e i selezionati potranno

usufruire, gratuitamente, di uno spazio - fisico o digitale -

per esporre il proprio progetto innovativo, essere protagonisti

di un talk o esibirsi in pubblico durante Maker Faire Rome 2023.

Parallelamente alla tradizionale call rivolta ai makers

sono aperte candidature speciali alle scuole, in collaborazione



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Aprile 2023, 20:26

