Maker Faire Rome 2019 al via, idee all'insegna della sostenibilità e lotta all'inquinamento

Venerdì 18 Ottobre 2019, 18:41

E un collegamento sempre più stabile fra intelligenza umana e artificiale: Maker Faire 2019 è ormai una tre giorni che è l’appuntamento di riferimento per le start-up, l’innovazione, il mondo accademico e per tutti coloro incuriositi dalla direzione del mondo.i padiglioni che accolgono l’esposizione: dalla scoperta alla ricerca, dall’imparare al ripensare la quotidianità, ognuno qui trova una sua area da cui farsi rapire e travolgere: che cerchi una partita di calcetto fra robot, o una via per riutilizzare ciò che oggi è considerato superato, c’è anche la possibilità di ascoltare il concerto della One Love Machine Band, il primo gruppo di musicisti in ferro, interamente automatizzati.laboratori, giochi, esperimenti sono studiati ed effettuati a misura di bambino. L’area espositiva numero sette invece è dedicata interamente allo spazio, con modelli che vanno dalle riproduzioni orbitali agli aeroplani di carta, fatti volare dal famoso John Collins, detentore del Guinness World Record e capace di far volare un modello di cellulosa per oltre 60 metri. Ecco spiegato il suo nickname “The Paper Airplane Guy”.si tratta del progetto innovativo Duckietown, per lo studio e lo sviluppo di una mobilità autonoma, pilotati da anatroccoli gialli.