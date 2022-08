Auto che vola, il nuovo modello pronto al decollo: ha le ruote, ma se premi un pulsante escono le ali

L'auto volante Samson Switchblade ha ottenuto il timbro per il decollo dall'aeronautica del governo degli Stati Uniti. Dopo 14 anni di sviluppo, il veicolo adesso è pronto per iniziare i test di volo. L'auto è dotata di tre ruote ed è omologata per andare su strada: può quindi raggiungere l'aeroporto come una normale automobile.

Una volta giunta a destinazione, in soli tre minuti dal veicolo usciranno fuori le ali e la coda. La macchina voltante sarà dunque pronta per il decollo così da raggiungere la sua destinazione finale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Agosto 2022, 17:41

