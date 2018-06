Genitori ansiosi? In arrivo Lynq, il dispositivo Gps che localizza i figli

https://www.youtube.com/watch?v=eLKimNWfwLA

Se fate parte della categoria genitori apprensivi, è in arrivo un gadget hi-tech, che consente di localizzare i propri figli (o qualsiasi altra persona) nel raggio di 5 chilometri. Si chiama, questo nuovo device digitale che sfrutta il segnale Gps, quello inviato/ricevuto via satellite, per fornire l'esatta localizzazione di una persona.E se non c'è connessione? Non serve, ecco la novità, rispetto agli smartphone. Il progetto, sviluppato da una startup americana e sovvenzionato da una piattaforma di, non è nato come strumento di controllo genitori-figli, ma come un utility per non perdersi in montagna, per sapere la posizione del nostro cane o per rintracciarsi in un evento con migliaia di persone, come un concerto. Lynq infatti, può collegare insieme fino a 12 dispositivi, utile in caso di escursioni di gruppo, oppure può essere installato sul collare del nostro amico a quattro zampe per evitare che si perda (o venga rapito).O ancora può essere di grande aiuto per persone affette da alcune patologie, come l'Alzheimer. Nel caso dei bambini, l'utilità è evidente, si può mettere nello zaino di scuola e conoscere ogni spostamento casa-scuola. Notevole la durata della batteria,. L'utilizzo è piuttosto intuitivo, essendo dotato di un piccolo schermo ed un solo tasto, che dà accesso ad una serie di opzioni, tra cui il controllo delle posizioni degli altri utenti e la distanza dal punto di riferimento impostato. Lynq, appena si supera la “safety area” inizia a suonare e vibrare per avvisare gli utenti collegati. Inoltre, non avendo bisogno di una connessione internet, al costo d'acquisto, non va aggiunto nessun tipo di abbonamento.