Libero mail non funziona: «Fuori uso da domenica sera». Cosa sta succedendo

di Redazione web

I milioni di utenti che hanno Libero mail come posta elettronica, stanno vivendo non pochi disagi, visto che dalla sera di domenica 22 gennaio, non è possibile accedere al servizio. Infatti, chi tenta di collegarsi al servizio da ieri sera, può solo leggere questo messaggio: «il servizio Libero Mail è temporaneamente non disponibile. Stiamo lavorando per ripristinarlo nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi».

Nessuna tempistica

Peccato che "più tardi" è diventato ore, circa 12, nel momento in cui stiamo scrivendo. Un disagio che riguarda milioni di persone, visto che la mail di Libero è una delle più usate in Italia. Inevitabili i disagi per tanti utenti, soprattutto per coloro che usano la posta elettronica per motivi di lavoro. Purtroppo sulle tempistiche di ripristino da parte di Libero non c'è alcuna comunicazione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Gennaio 2023, 13:20

