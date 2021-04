Ufficiale: addio smartphone Lg. Cosa sta succedendo

Lg ha deciso di dire addio alla propria divisione telefonia a livello globale. Lo ha stabilito e annunciato il Cda dell'azienda: una scelta strategica che permetterà all'azienda di focalizzare maggiori risorse in altre aree di crescita come i componenti dei veicoli elettrici, i dispositivi connessi, la smart home, la robotica, l'intelligenza artificiale e le soluzioni B2B insieme a piattaforme e servizi, si legge in una nota.

Lg, stop alla produzione di telefonia

Gli smartphone Lg attualmente in gamma continueranno a essere disponibili per la vendita. Lg continuerà a fornire assistenza clienti e aggiornamenti software ancora per un periodo di tempo variabile in base all'area geografica di riferimento. Lg lavorerà insieme ai propri fornitori e ai propri business partner durante il processo di chiusura del business. LG continuerà a far leva sulla propria competenza nel campo della telefonia mobile e a sviluppare tecnologie legate alla mobilità come il 6G, per aiutare a rafforzare ulteriormente la propria competitività in altre aree di business. Le tecnologie chiave sviluppate durante i due decenni di attività di business della divisione mobile saranno preservate e applicate a prodotti esistenti e futuri. Ci si aspetta che la graduale chiusura del business sia completata entro il 31 luglio anche se alcuni dei modelli attualmente in gamma potrebbero essere ancora disponibili oltre questa data. LG continuerà a valutare la possibile vendita di alcuni asset a seguito della chiusura delle proprie attività mobile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Aprile 2021, 10:00

