Lensa, i segreti dell'app per 'creare avatar' con le nostre foto: sembra divertente, ma ecco i pericoli

Sui social, e soprattutto su Instagram, stanno spopolando le immagini che ritraggono le persone "in formato Avatar". Queste foto sono create dall'app Lensa che da origine a una versione digitale del soggetto. Il nuovo trend però, nasconde delle insidie che potrebbero rivelarsi pericolose.

L'applicazione Lensa sta riscuotendo davvero molto successo tra gli utenti di tutto il mondo che però, dopo averla utilizzata non la consiglierebbero ad altri. Per quale motivo? Semplice, ci sono dei dettagli che non devono assolutamente essere sottovalutati.

I problemi di Lensa

Ad esempio la privacy dell'utente potrebbe essere messa a rischio in quanto, quando si scarica l'app, viene richiesto di accettare dei termini che riguardano la commercializzazione e la ricerca.

Dettagli da non trascurare

In secondo luogo potrebbero verificarsi problemi inerenti ai diritti d'autore: l'app potrebbe in un certo senso "rubare" l'immagine e riutilizzarla o reintrodurla in rete. Infine ai creatori di Lensa non importa l'età di chi la utilizza e quindi i minorenni sarebbero più a rischio.

In ultimo, molto spesso partendo da un viso, l'app genera l'intera figura e a volte, anche il nudo integrale che potrebbe finire in portali pericolosi.

