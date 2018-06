Le partite di calcio del futuro? Ologrammi 3D da vedere sul tavolo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=eRGAB4QBS6U

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ma quali schermi piatti dai pollici indefiniti, in un futuro sempre più prossimo, le partite di calcio si vedranno sui tavoli. Il progetto, in fase sperimentale, è stato sviluppato dall'Università di Washington e prevede una tecnologia che trasforma un semplice tavolo in una sorta di schermo orizzontale dove il campo di calcio prende vita, diventando un ologramma 3D. Ancora una volta il responsabile di questo prodigio della tecnologia, è l'intelligenza artificiale, che imita l'apparato cerebrale umano, ricostruendo le figure dei giocatori in 3D, partendo dai video su You Tube. Ovviamente la descrizione non rende la complessità dell'operazione con cui si stanno misurando i ricercatori, i quali stanno sviluppando un algoritmo che imita il funzionamento del circuito cerebrale responsabile delle informazioni visive. A differenza di quando attualmente in commercio in materia di 3D, questo progetto americano, sfrutterebbe tutte le potenzialità di una sola angolazione, mentre la tridimensionalità gioca sull'elaborazione di diversi punti di vista. L'algoritmo intelligente sta imparando dallo studio di 12 mila immagini 2D di calciatori presenti nel videogame FIFA ed è in grado di compararli coi filmati calcistici di You Tube, per creare, infine, una sua versione tridimensionale supportata dagli occhialini VR che lo spettatore deve per forza indossare. L'effetto è sorprendente e per dimostrarlo i ricercatori hanno creato un video dimostrativo che spiega la procedura e mostra alcuni esempi. Trattandosi di una sperimentazione, i limiti sono ancora molti. La macchina d'intelligenza artificiale non riesce a riprodurre i filmati in tempo reale, non ricrea la palla, ma solo i giocatori e la visualizzazione è limitata al solo lato ripreso dalla telecamera. C'è tempo per affinare la tecnica, e magari questi saranno gli ultimi Mondiali di calcio che vedremo sul caro vecchio televisore.