La Shoah diventa un gioco su TikTok: ecco l'ultima terribile tendenza dei giovanissimi

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 14:32

Questa è l'ultimaScavati in viso, truccati, con piagiami a righe e stelle di Davide, decine di ragazzi stanno condividendo video in cuiin campi di concentramento.Iniziarono a darci delle divise. Eravamo costretti a lavorare e ci davano poco cibo. Un giorno ci constrinsero ad entrare in una doccia e...». Sono queste le parole che recitano prima di postare le immagini con gli hashtag #holocaust, che conta oggi 18.2M visualizzazioni, la pagina italiana #olocausto circa 100mila, #shoah 780mila. Una vera e propria moda che ha spinto TikTok a disattivare l’hashtag #HolocaustChallenge.Primo tra tutti, secondo alcuni psicanalisti, la voglia dei ragazzi della generazione nata tra la fine degli anni 90 e il primo decennio del 2000, di mettersi in mostra, di attirare l'attenzione e di avere consenso. Ma molti giovani hanno spiegato di essere stati colpiti dalla storia, pur non capendo che riportando alcuni episodi con pochi secondi di video da postare sui social più che ricordo è ridicolizzazzione di una tragedia umanitaria storica.da questa ridicolizzazione del dolore, sottolineando come spesso la shoah sia passata dall'essere negata ad essere banalizzata.