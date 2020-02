La pista ciclabile notturna: si illumina di blu al buio grazie all'energia solare

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Febbraio 2020, 16:14

Da tempo, ormai, un po' in tutto il mondo, Italia compresa, si parla di. Trasformare le migliori intenzioni nell'atto pratico, però, è spesso un'impresa ardua: si pensi, ad esempio, alle difficoltà che tante amministraziono comunali in Italia incontrano per realizzare delle sempliciall'interno delle città. All'estero, però, ci sono degli esempi virtuosi da seguire.È il caso, ad esempio, della città di Lidzbark Warmiński, in. L'amministrazione, infatti, tra il 2016 e il 2017 ha realizzato unadecisamente. Il tracciato, composto di un percorso pedonale e di una corsia riservata alle biciclette, collega infatti la città con il lago Wielochowskie ed è, grazie ad un'illuminazione piuttosto 'eco-friendly'.La superficie del tracciato, infatti, è composta da alcuni, sostanze sintetiche speciali che si caricano grazie alla luce del giorno e rilasciano poi l'energia nelle ore notturne, attraverso una. In questo modo, senza consumare altre fonti di energia, è possibile percorrere questa speciale pista ciclabile anche, risparmiando anche sull'illuminazione stradale: basta una giornata di sole per garantire una 'autonomia' di oltre dieci ore al buio.