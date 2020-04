La borsa diventa... un gioco da ragazzi: arriva l'app di Starting Finance

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La borsa diventa… un vero e proprio gioco da ragazzi. La finanza e i suoi segreti diventano un divertente gioco grazie a un'app della, startup che insegna ai millennials a muoversi nel complesso mondo dell’economia.Il lavoro fatto sull’app, la cui uscita è prevista per settembre, è quello della “gamification”, cioè della trasformazione dell’apprendimento in un gioco avvincente: “Il lancio dell’applicazione, reso possibile dall’ultimo aumento di capitale, rappresenta il tassello fondamentale – ha spiegato Edoardo Di Lella, Ceo e co-fondatore di Starting Finance - Accanto all’informazione e all'educazione finanziaria, stiamo infatti rendendo possibile la simulazione dell’esperienza borsistica, grazie alla quale finalmente gli utenti potranno toccare con mano l’idea di investire i propri capitali in borsa. Introducendo il game della fantaborsa anche l’Italia avrà uno strumento in grado di avvicinare i più giovani a un mondo apparentemente complicato e distante come quello dei mercati, mettendosi così in pari con paesi finanziariamente più avanzati, come gli Stati Uniti e UK”.Contando sull’azione social e il contatto col territorio, con la fondazione di 26 Starting Finance Club negli atenei da nord a sud del Paese, la community di SF conta oggi oltre 120mila appassionati in tutta Italia, volendosi confermare come il primo player italiano di informazione ed educazione finanziaria.Sul profilo Instagram vengono realizzate interviste, moderate dai ragazzi del team, a nomi come Carlo Cottarelli, Flavio Briatore, Ferruccio de Bortoli, insieme a imprenditori e alti funzionari delle istituzioni e altre personalità pubbliche di rilievo. Settimanalmente i team propongono 70 contenuti editoriali originali, con focus specifico sull’informazione finanziaria, sulle dinamiche di borsa, sulla formazione professionale. Infine i seminari organizzati per aiutare ad usare al meglio i principali strumenti dell’ecosistema del business, oltre 28 i corsi erogati nel solo 2019 in altrettante città italiane.