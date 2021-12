L’ultimo aggiornamento di Zoom metterà in imbarazzo i ritardatari

Le piattaforme per videoconferenze hanno letteralmente cambiato le abitudini di lavoro (e non solo) di milioni di persone. Soprattutto negli ultimi mesi, infatti, con i lockdown che ci hanno chiusi nelle case Zoom e affini sono stati una finestra sul mondo. Proprio per questo, la tecnologia e gli aggiornamenti di queste applicazioni continuano a macinare novità. L’ultimo aggiornamento di Zoom, in particolare, punta a evitare ritardi e riunioni perse con una nuova integrazione. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Dicembre 2021, 12:05

