L'antifurto che trasforma l'ambiente invisibile ai ladri eletto come prodotto dell'anno

L’antifurto Verisure ZeroVision è stato Eletto Prodotto dell’Anno 2021 per la categoria Sistemi di Sicurezza: ZeroVision è stato scelto rispetto ai competitor in base al grado di innovazione e soddisfazione offerti, con un’indagine di mercato svolta dall’Istituto di Ricerca mondiale IRI su 12.000 consumatori. Lanciato nell’Aprile 2019 con il claim “Non si può rubare quello che non si può vedere!”, il Sistema di Sicurezza Verisure ZeroVision è stato Eletto Prodotto dell’Anno 2021*. ZeroVision è l'unico allarme attivato da una Centrale Operativa solo in caso intrusione reale che crea una barriera di fumo e impedisce il furto in 45’’.

“Eletto Prodotto dell'Anno” è il Premio all'Innovazione basato sul voto dei consumatori che, da oltre 30 anni, coinvolge 4,5 miliardi di consumatori in più di 45 Paesi del mondo. La ricerca PdA©, svolta da IRI, Istituto di Ricerca leader mondiale nella gestione dei big data, è la più importante indagine sull'Innovazione in Italia per numero di intervistati: 12.000 consumatori coinvolti. Per ogni categoria merceologica, viene eletto il prodotto o servizio che tra i competitor ottiene la media più alta su due parametri: innovazione e soddisfazione. I Prodotti Eletti sono sinonimo di qualità, affidabilità e fiducia dei consumatori. Infatti, il 73% dei consumatori è più propenso ad acquistare i prodotti e servizi Eletti Prodotto dell’Anno e l’87% si fida di un prodotto/servizio che porta il Logo (fonte IRI 2021). Verisure è il Gruppo multinazionale N°1 in Europa nel settore degli allarmi monitorati da Centrale Operativa per residenze e attività commerciali (Berg Insight, 2020) con 3,8 milioni di clienti in 16 Nazioni d’Europa e America Latina.

Con ZeroVision, Verisure ha rivoluzionato il mondo della sicurezza perché ha realizzato, per la prima volta nella storia, un sistema di sicurezza con intervento umano immediato. ZeroVision, infatti, è il fumogeno Verisure attivato dalla Centrale Operativa Verisure solo in caso di reale intrusione. Riempie l'ambiente protetto di un denso fumo in appena 45 secondi, impedendo la visibilità all'intruso che sarà costretto a cercare rapidamente una via di fuga, senza aver tempo di rubare nulla. È certificato atossico per persone e animali (OECD Test n°436). Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento” – afferma Stefan Konrad Mendez, Managing Director Verisure Italia – “Le persone hanno premiato il nostro impegno, l’innovazione e la passione che mettiamo nel nostro lavoro. Questa è la prova tangibile che stiamo andando nella giusta direzione”

L’innovazione proposta da Verisure con ZeroVision consiste nella possibilità di offrire ai consumatori un sistema di allarme attivo, cioè capace di bloccare un furto in pochissimi secondi, garantendo nel contempo la massima incolumità del cliente: ZeroVision è il primo e unico fumogeno sul mercato ad essere attivato da una Centrale Operativa solo su allarme reale, dopo doppia verifica per immagini e audio della veridicità dell’intrusione.

La Centrale Operativa Verisure gestisce entro 60’’ tutti gli allarmi e SOS dei clienti. Verifica per immagini e audio l’evento, così da scartare i falsi allarmi e intervenire immediatamente in caso di reale pericolo. Se l’intrusione è confermata, la Centrale Operativa attiva il fumogeno ZeroVision, chiama le Forze dell’Ordine e invia le Guardie Giurate presso l’immobile del cliente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Marzo 2021, 20:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA