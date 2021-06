Jeff Bezos, l'uomo più ricco del mondo annuncia: «Il 20 luglio viaggerò nello Spazio»

L'uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos, coronerà il suo sogno di volare nello Spazio, battendo sul tempo il rivale Elon Musk e il capo di Virgin Galactic, Richard Branson. A vent’anni dal primo turista spaziale a bordo della Stazione spaziale internazionale, Dennis Tito, e tredici dal soggiorno di Guy Laliberté, il proprietario del Cirque du Soleil, il proprietario di Amazon partirà a bordo del razzo New Shepard il prossimo 20 luglio, due settimane dopo che avrà lasciato il posto di CEO della sua società al suo manager di punta Andy Jassy.

«Sin da quando avevo cinque anni - ha detto Bezos in un video postato sui social - ho sempre sognato di viaggiare nello Spazio. Il 20 luglio farò questa esperienza con mio fratello. La più grande avventura, con il mio miglior amico».

Il New Shepard è un velivolo a sei posti, che viaggerà in undici minuti fino a cento chilometri dalla Terra, il pianeta in cui Bezos è considerato l’uomo più ricco, con un patrimonio netto valutato 187 miliardi di dollari. Ci sarà un’asta per aggiudicarsi un posto accanto al patron di Amazon, a cui parteciperanno seimila persone da 143 paesi. Il valore del viaggio è stimato in circa 2,8 milioni, e l’asta sarà battuta sabato 12 giugno.

Il prezzo del biglietto sarà devoluto alla fondazione Club for the Future della compagnia di Bezos Blue Origin per i viaggi spaziali, la cui missione è “inventare un futuro” per la vita nello Spazio.

Il boom del commercio online ha permesso di recente ad Amazon di comprare gli studi cinematografici MGM (quelli dei film di James Bond) per quasi 9 miliardi di dollari; l’acquisizione fornirà molti nuovi contenuti alla piattaforma Prime dell’azienda. Bezos è anche un tycoon dell’informazione, da quando possiede il Washington Post, il prestigioso quotidiano che costrinse il presidente Nixon alle dimissioni facendo scoppiare o scandalo Watergate.

Bezos potrebbe però non essere il primo a girare un film (vero) nello Spazio. Il protagonista di Mission Impossible, Tom Cruise, e il patron di Space X Elon Musk hanno infatti annunciato di voler produrre il primo lungometraggio che sarà girato interamente in orbita, con la benedizione della Nasa.

