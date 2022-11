Instafest, il nuovo trend social: crea il festival musicale con gli artisti che ascolti su Spotify

Sempre più utenti stanno condividendo sui propri profili social un’immagine dalla grafica simile ma con nomi diversi. Si tratta di una locandina che mostra la lineup di un festival musicale i cui performer sono gli artisti più ascoltati dall’utente su Spotify.

Instafest

Il cartellone propone, su tre giornate di manifestazione, superospiti e ospiti che l’app ‘Instafest’ intercetta dallo streaming sulla piattaforma. In attesa della consueta funzione di fine anno (‘Spotify Wrapped’), ecco come costruire il proprio festival ideale.

Per prima cosa occorre accedere alla home del sito web dedicato, inserendo le proprie credenziali Spotify. A questo punto, comparirà in automatico la grafica che mostra il cartellone con i 36 artisti del cuore, con gli headliner in evidenza. La locandina è personalizzabile in alcuni aspetti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Novembre 2022, 13:04

