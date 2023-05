Iliad down, problemi in tutta Italia: malfunzionamenti da Roma a Milano, Torino e Bari

di Redazione Web

Iliad down, malfunzionamenti in diverse zona d'Italia oggi, martedì 2 maggio. Dalle 14.30 molti utenti stanno riscontrando problemi alla rete dati, soprattutto l'impossibilità di effettuare e ricevere telefonate sui propri telefonini: come riscontrato sulla mappa di Downdetector, i problemi sembrano esserci a macchia di leopardo un po' ovunque, da Milano, Bologna, Torino, Venezia, Roma, Perugia a Bari e Napoli.

Problemi alla linea Iliad

La linea di Iliad ha avuto un guasto e i tecnici, secondo quanto si apprende, sono al lavoro per risolvere il problema, scrive l'agenzia ANSA. I disservizi sono emersi nel pomeriggio con un picco di segnalazioni nell'ultima ora registrato appunto dal sito Downdetector, la piattaforma online di Ookla che fornisce agli utenti informazioni in tempo reale sullo stato di vari siti web e servizi.

