LA DIFFIDA DI CODACONS Qualche giorno fa anche il Codacons aveva inviato una diffida a Iliad, «che sta prendendo piede in Italia attraverso offerte commerciali molto aggressive ma che nasconderebbero profili di dubbia correttezza versa gli utenti» sulla recente offerta da «5,99 al mese per sempre», affermava un comunicato dell'associazione dei consumatori. Il Codacons «dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte degli utenti ha inviato una formale diffida all'operatore chiedendo di modificare entro 15 giorni le condizioni imposte ai clienti ed eventuali profili di illegittimità delle pratiche commerciali poste in essere, pena una inevitabile causa in tribunale», recitava la nota dell'associazione.



«Si rileva la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario dell'operatore laddove afferma '5,99 al mese per sempre', claim che appare ormai ovunque grazie alla campagna pubblicitaria pervasiva del gestore. Nelle condizioni generali di contratto pubblicate sul sito - scrive il Codacons - tuttavia il gestore si riserva la possibilità di modificare le condizioni contrattuali, ciò di conseguenza significa che l'offerta potrebbe non essere valida 'per semprè».



Secondo Codacons, «Iliad applicherebbe la tariffa base dopo che sono stati esauriti i giga in offerta, pari a 0,90 centesimi a megabyte senza alterare la velocità di connessione. Tale condotta violerebbe tra l'altro il diritto ad un'adeguata informazione del cliente, il quale rischia di non avere contezza del momento in cui esaurisce i giga in offerta, continuando a navigare senza essere consapevole dell'applicazione della tariffa semplice», si legge nel comunicato dell'associazione dei consumatori.



Desideriamo sottolineare che i messaggi sostanziali che caratterizzano

sono stati verificati e accolti come trasparenti e corretti

.

Nonostante le incredibili azioni che i competitor continuano a mettere in atto da quando siamo entrati sul mercato, ci sembra opportuno cogliere queste occasioni come possibilità per chiarire ancora ai nostri utenti che agiamo in trasparenza e in un'ottica di totale soddisfazione degli stessi

.

