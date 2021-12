I prodotti tecnologici del 2021. Ecco quelli più innovativi e curiosi

La tecnologia protagonista indiscussa della nostra vita quotidiana, dalla sveglia del mattino alla lampadina smart sul comodino prima di addormentarsi. Diamo uno sguardo a quali sono gli oggetti tech che hanno segnato il 2021, che magari sono già nelle nostre case o nelle nostre tasche, o che forse, ci entreranno presto.

Chi non indossa uno smartwatch o sportwatch che dir si voglia. Abbiamo scelto il Fitbit Charge 5, uno tra gli smartband più venduti ed economici del mercato. Di questi tempi oltre a tener d'occhio il battito cardiaco ed il livello di stress, aiuta a capire quante calorie consumiamo o dovremmo consumare per essere in forma. L'orologio intelligente è ormai l'amico da polso da cui non possiamo separarsi.

Che gli occhiali italiani siano i migliori al mondo è noto. Non a caso Facebook ha stretto alleanza con Luxottica per i primi occhiali social della storia, i Ray Ban con cui scattare foto e fare video da condividere sul social network, ma anche ascoltare musica e rispondere alle telefonate.

Fanatici del bidet, nel 2021 è arrivato sul mercato Tinymu Smart Toilet Cover Pro-H, il bidet-tech di Xiaomi che può essere regolato via app o voce e che può conta su un sistema di eliminazione di batteri dannosi come escherichia coli e stafilococco aureo.

Non una novità, ma si per Apple che ha lanciato AirTag, accessorio economico che si collega ai device principali via bluetooth e può rivelarsi utile in molte occasioni. Apple ci è arrivata tardi stavolta, ma quando lancia qualcosa sul mercato diventa automaticamente un must.

Incus Nova è un piccolo dispositivo che fa parte degli accessori wearable che si connettono, si trova sulla schiena e tiene traccia della tua forma quando corri e nuoti. A differenza di un orologio, può monitorare il movimento di tutto il corpo e dare consigli su come adattare la tecnica per muoversi in modo più efficiente.

Cuffie wireless dotate della cancellazione attiva del rumore, ricaricabili grazie alla luce del sole; le cuffie Urbanista Los Angeles con un'ora di luce solare generano tre ore di riproduzione, se ci sono le nuvole due ore, ma si caricano anche con la luce ambientale interna. Se ciò non bastasse, Urbanista Los Angeles ha una batteria che dura fino a 50 ore.

L'azienda inglese Dyson, che ha rivoluzionato il mondo dei phon domestici, ha creato un prodotto interessante ed adatto ai tempi che corrono. Si chiama Purifier Hot+Cool, il purificatore d'aria, l'Hot+Cool che può catturare il virus H1N1 e il 99,95 percento di particelle fino a 0,1 micron, che non fermerà il COVID-19, ma può aiutare a ridurre i contaminanti presenti nell'aria, come hanno dimostrato gli studi.

In fondo la penna è sempre la penna. Slim Pen 2 di Microsoft cerca di restituire la naturalezza di una comune penna, attraverso le vibrazioni che restituiscono le sensazioni di interazione coi vari materiali grazie a un chip dedicato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Dicembre 2021, 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA