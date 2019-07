Giovedì 25 Luglio 2019, 19:58

L'a lievitazione magnetica dalla velocità supersonica, potrebbe sbarcare aÈ quanto emerge da un incontro avvenuto tra il sindaco di, durante il quale hanno «promesso di analizzare seriamente l’opportunità». Ancora non c'è alcuna certezza, ma la speranza dei cittadini di veder presto sfrecciare il "super" treno è tanta.Si era già parlato della concreta possibilità di sperimentare questa altissima tecnologia. Alla fine di giugno su Il Sole 24 ore era apparso un articolo nel quale si parlava dell'esistenza di studi sulla fattibilità in sede per la sua sperimentazione .«Entro fine 2019 insieme alle Regioni interessate contiamo di annunciare due progetti di fattibilità per il nostro sistema di trasporto in Italia – aveva spiegato sul quotidiano economico, italiano di 48 anni, co-fondatore e presidente di Hyperloop Trasportation Tecnologies. «Si tratta di due corridoi molto interessanti perché i nostri potenziali partner hanno già il diritto di passo acquisito», aveva concluso.Il "treno", che secondo il progetto dovrebbe raggiungere una velocità di 1200 km/h, è composto da singole capsule spinte da motori lineari a induzione e compressori d'aria all'interno di tubi a bassa pressione. L'interno del tubo è tenuto a bassa pressione per minimizzare l'attrito, mentre le capsule si muovono su un cuscino di aria generato attraverso più aperture nella base.