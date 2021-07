Green Pass su Wallet su iPhone e Android: la soluzione per averlo a portata di mano

Da agosto 2021 il Green Pass diveterà obbligatorio per accedere a molti servizi, tra cui cinema, ristoranti al chiuso e palestre. Sarà quindi indispensabile avere il codice del certificato verde sempre a portata di mano. Ma se accedere all'applicazione IO, oppure a quella Immuni o, ancora, cercare il QR code tra i tanti screenshot di foto salvate nella galleria diventa un problema, arriva una soluzione immediata: portare il pass all'interno dei propri portafogli digitali.

Leggi anche - Covid, Speranza: «Scaricati milioni di green pass, il 58% degli italiani ha ricevuto la seconda dose»

Il modo più veloce risulta essere CovidPass : un progetto al quale si può accedere gratuitamente e da qualsiasi nazione europea. Si tratta di un portale web capace di scansionare o importare il QR code relativo al proprio Green Pass e di generare rapidamente un biglietto digitale perfettamente compatibile con Apple Wallet. Tra l'altro, tale biglietto potrà anche essere personalizzato e riconoscibile.

Su iPhone sarà necessario utilizzare il browser Safari per poi accedere al sito web di CovidPass e subito dopo iniziare con la configurazione del biglietto. Per recuperare le informazioni della Certificazione verde, basterà scegliere se cliccare su “Avvia Fotocamera” oppure “Seleziona un File”. Si avvierà automaticamente la fotocamera, con la quale bisognerà inquadrare il codice QR del Green Pass e automaticamente tutti i dettagli verranno rilevati. Scegliendo la seconda opzione invece, sarà possibile importare il codice dall'app “File”, oppure dalla galleria delle immagini. In seguito, non servirà altro che scegliere il colore del biglietto da esportare (tra quelli disponibili), accettare la “Privacy Policy” disponibile nel punto 3 e infine confermare prima con il tasto verde “Aggiungi a Wallet” e poi con “Aggiungi” in alto a destra.

L'alternativa migliore al Wallet di iPhone, ma anche per Android, è l'applicazione di Stocard. Appena scaricata, bisognerà configurare il Green Pass. La prima cosa da fare, sarà cliccare su “+ Aggiungi carta” in basso a destra, successivamente cercare e cliccare sull'opzione relativa alla “Certificazione Verde COVID-19” e scansionare il codice QR del proprio biglietto. In alternativa, sarà anche possibile inserire manualmente il codice identificativo connesso alla certificazione. Alla fine, il biglietto del Green Pass apparirà automaticamente nella lista delle tessere collegate al servizio. Stocard supporta perfettamente l'esportazione delle tessere in Apple Wallet, tuttavia, almeno per il momento, non sembra essere disponibile per la Certificazione verde.

Per i dispositivi Android sarà possibile usare l'applicazione Stocard, ma scaricandola da Google Play e l'interfaccia sarà esattamente la stessa di IOs ,ma attualmente il servizio non supporta tale integrazione. Non è esclusa la possibità che venga integrato in futuro. La situazione ideale per gli utenti Android è quella di conservare i propri biglietti digitali direttamente nell'app di Google Play.

La cosa interessante è che per effettuare il download della carta, non servirà utilizzare alcuna applicazione esterna, in quanto tutte le API saranno accessibili direttamente dal servizio di Google Pay (o meglio, dei Google Play Services).

Attualmente però, tutto ciò sarà disponibile soltanto negli Stati Uniti, anche se in futuro verrà ampliato a tutte le nazioni europee, ovvero quelle dove il Green Pass risulterà essere realmente utile e obbligatorio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 21:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA