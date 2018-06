Creato il computer più piccolo al mondo: più piccolo di un granello di sale​

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Problemi die modem che funzionano ad intermittenza non saranno più un problema perché è da oggiin Italia, unache permetterà “una connessione veloce in ogni stanza e su ogni dispositivo” fa sapere l'azienda di Mountain View. Laè quella diper avere un segnale in, anche in giardino.Lautilizzata da Google Wifi è quella, che si rifà una ad una rete a maglie implementatatramite una wireless local area network. Se laallora potrebbe servire. Google Wifi funzionerà come un vero e proprio insieme die i nostri dispositivi si connetteranno allacon il, tramite la funzione, che permette sia di passare da un Google Wifi all'altro sia di canalizzarsi direttamente sullaper il dispositivo su cui si naviga. Google Wifi è affiancata da un’app, sia per smartphoneche, e permette di gestire in modo indipendente ogni singolo. Il prezzo di uscita è died è acquistabile sia sulche su