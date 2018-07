Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Niente più pubblicità percon “”, il servizio di advertising che permette di inserire spazi pubblicitari all’interno delle pagine di. Come riporta Agipronews è quanto ha fatto sapere l’azienda in una lettera che informa come le norme del servizio siano state modificate «con efficacia immediata» nella sezione italiana, «alla luce di alcune considerazioni legali» e dopo l’approvazione del divieto di pubblicità contenuto nel. Il risultato è che, da subito, «non saranno più consentiti annunci di scommesse in Italia».Nella guida per gli inserzionisti, adesso, gli unici prodotti di gioco consentiti per l’Italia - così come previsto dal Decreto Dignità - sono quelli relativi alle «lotterie ad estrazione differita gestite da entità statali (nel caso italiano la Lotteria Italia, ndr). Google non ammette annunci di casinò con sede fisica e di scommesse online. Gli inserzionisti, inoltre, devono essere certificati da Google».«Capiamo che questa potrebbe essere una notizia deludente per alcuni inserzionisti, tuttavia, come azienda, Google è tenuta a prendere decisioni su quali annunci accettare - si legge nella comunicazione dell’azienda - e abbiamo valutato con molta attenzione la nostra posizione in merito agli annunci su questo tipo di contenuti», oltre al «potenziale effetto che tale nostra decisione potrebbe avere sugli inserzionisti AdWords».