Google, il nuovo strumento di realtà aumentata per smartphone: «Serve a mantenere il distanziamento sociale»

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Maggio 2020, 09:54

La realtà aumentata è quando il contenuto virtuale viene stratificato su informazioni del mondo reale, come il videogioco Pokemon Go. Lo riportaSodar è disponibile sul Web, quindi non richiede un'app per funzionare, ma richiede all'utente di utilizzare il browser Chrome su un dispositivo Android.Non è chiaro se funzionerà sui dispositivi Android, ma The Independent ha contattato Google per ulteriori informazioni. Quando avvii il software, l'app avvisa che mentre è in grado di creare una mappa 3D del tuo ambiente e tenere traccia del movimento della videocamera. Gli utenti devono puntare il telefono a terra e "spostarlo" in modo che il programma possa mappare lo spazio. Il processo richiede alcuni secondi. Il colosso della ricerca ha dovuto affrontare il coronavirus in vari modi, incluso lo sviluppo di un sito web per volere del presidente Donald Trump per fornire informazioni su dove i cittadini statunitensi possono essere testati per Covid-19.La compagnia, insieme a Facebook e Twitter, ha anche collaborato con il Servizio sanitario nazionale per contrastare la disinformazione del coronavirus. Google ha recentemente annunciato altre funzionalità per i suoi prodotti, tra cui una riprogettazione delle schede di Google Chrome che consente di raggrupparle più facilmente e aggiornamenti alla sua fotocamera con intelligenza artificiale Lens che consente di trasferire la scrittura a mano su un documento Google utilizzando il telefono.