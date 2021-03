Google News Showcase (con le notizie di Leggo) disponibile da oggi in Italia

Google News Showcase, il programma di licenze per il mondo delle news che offre una nuova esperienza su Google, comincerà a essere disponibile in Italia da oggi. Su Google News e Discover - informa una nota - sarà infatti possibile trovare nuove schede dedicate, con contenuti arricchiti e notizie approfondite, curate dagli editori partner. Al momento sono oltre 70 le pubblicazioni, sia nazionali che locali e indipendenti, che compariranno su News Showcase grazie agli accordi annunciati la scorsa settimana, accordi che tengono in considerazione - prosegue la nota - i diritti previsti dall'Articolo 15 della Direttiva Europea sul Copyright in relazione agli usi specifici online delle pubblicazioni giornalistiche.

Come funziona

Con News Showcase, le testate giornalistiche possono curare i propri contenuti per offrire maggiori informazioni su una storia, e per indirizzare i lettori agli articoli completi sul proprio sito web o app. Questo traffico prezioso per gli editori consente di aumentare il proprio pubblico e fidelizzare i lettori attraverso approfondimenti, timeline ed eventi chiave per gli articoli direttamente visibili sui pannelli di News Showcase. Questi pannelli offriranno agli editori partner un’occasione per mostrare su Google News e Discover le notizie che ritengono più importanti, raccontandole secondo il proprio stile distintivo.

I lettori avranno accesso sia ai pannelli News Showcase delle pubblicazioni che seguono sul proprio feed personalizzato, sia ai pannelli degli editori con cui hanno meno familiarità, presentati come suggerimenti nel feed "Per te" di Google News e all'interno di "Edicola", l'area di scoperta di Google News.





Nell'ambito dei nostri accordi di licenza con gli editori, i lettori avranno inoltre accesso a una quantità limitata di contenuti protetti da paywall. Questa funzione offre ai lettori l'opportunità di leggere più contenuti di un editore rispetto a quelli disponibili senza una sottoscrizione, in un’ottica di incoraggiamento da parte dell’editore verso nuovi abbonamenti.

«L'accordo raggiunto con Google per la partecipazione dei quotidiani Caltagirone Editore a News Showcase si inserisce nelle strategie digitali delle nostre testate. L’iniziativa è un passo importante che permetterà alle aziende editoriali di individuare nuove fonti di remunerazione dei contenuti di qualità garantendo al contempo l'indipendenza di un settore vitale per la società contemporanea», sottolinea Azzurra Caltagirone, Vice Presidente Caltagirone Editore.

