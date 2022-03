Google Maps non funziona, blocco totale per l'app di navigazione: cosa sta succedendo

Google Maps non funziona. Un down che avrebbe colpito l'app di navigazione in tutto il mondo. Secondo Down Detector, i problemi sono iniziati intorno alle 15:44 e stanno interessando gli utenti a livello globale. Sono tantissime le segnalazioni, giunte da diversi Paesi. Al momento l'azienda non ha fornito una spiegazione su cosa stia accadendo. I problemi sembrano aver interessato sia l'app che il sito web raggiungibile da desktop.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Marzo 2022, 19:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA