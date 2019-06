Google Maps lancia la nuova funzione per i mezzi pubblici: calcola ritardi e affollamento. Ecco in quali città

Prendere i mezzi pubblici è uno dei modi migliori per spostarsi in città. Non solo è un sistema efficiente ed economico, ma non dovendo tenere le mani sul volante, consente di rilassarsi e magari leggere un libro. Purtroppo, ritardi inaspettati o veicoli sovraffollati possono rapidamente trasformare un'esperienza potenzialmente godibile in una sofferenza. Da oggi, in Google Maps sono disponibili due nuove funzionalità per aiutare a pianificare meglio il viaggio e a optare per i mezzi pubblici senza rinunciare alla comodità. Con questa nuova opzione Google informa dei ritardi dei bus, si potrà sapere se arriverà in ritardo e di quanto, così da essere consapevoli dei tempi di spostamento in base alle condizioni del traffico lungo il vostro tragitto. Si potranno anche vedere sulla mappa dove si trovano i rallentamenti, così da sapere cosa vi aspetta ancora prima di salire sull'autobus.

introduce due nuove funzionalità per aiutare gli utenti a pianificare meglio il lorosenza rinunciare alla comodità.lancia la funzionalità che vi informa deidegli autobus dovuti al traffico disponibile nelle città di Napoli, Palermo, Trieste e Venezia, e le previsioni sull’per ora disponibili nelle città di Roma, Milano Torino, Padova, Firenze, Bologna e Verona.Le informazioni saranno disponibili su oltre 200 città a livello mondiale e saranno disponibili sia sui dispositivi iOS che Android.