L'azienda madre di, Alphabet, ha staccato la spina a un progetto per realizzare, in grado di rilevare i livelli di zucchero nel sangue attravreso le lacrime. La sfida tecnologica si sarebbe dimostrata troppo ardua. La divisione salute del gigante tecnologico,, aveva lavorato alla creazione di una lente a contatto che potesse monitorare facilmente i livelli di zucchero nel sangue per le centinaia di milioni di persone affette daMigliorando la qualità della loro vita. Ma ci sarebbero stati degli imprevistiCome riporta il Telegraph , Verily avrebbe affermato che il progetto, iniziato nel 2014 , si è trovato di fronte aIl monitoraggio dei livelli ematici nelle lacrime si sarebbe rivelato troppo impreciso. Il responsabile tecnico di Verilfy,, avrebbe dichiarato: «Il nostro lavoro clinico sulla lente sensoriale al glucosio ha dimostrato che non c'era una coerenza sufficiente nelle misurazioni della correlazione tra glucosio lacrimale e concentrazioni di glucosio nel sangue, per supportare i requisiti di un dispositivo medico».Il progetto avrebbe avuto un certo successo, ma le letture del mondo reale sarebbero state più difficili del previsto a causa delle interazioni delle molecole nell'occhio. Ma le lenti a contatto intelligenti potrebbero essere utilizzate per altri scopi. Ad esempio, per migliorare la vista ai pazienti sottoposti a