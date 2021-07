Google, dopo lo smartworking i dipendenti dovranno essere vaccinati per rientrare in azienda. «Il vaccino è importante»

Google vuole prevenire i contagi da covid nei suoi uffici. L'azienda del motore di ricerca più famoso al mondo chiederà ai suoi dipendenti, che rientreranno in ufficio, di essere vaccinati.

Lo afferma l'amministratore delegato Sundar Pichai, sottolineando che vaccinarsi «è la modalità più importante per mantenere in salute noi stessi e le nostre comunità».

Pichai annuncia anche un posticipo del rientro in ufficio, inizialmente previsto in settembre. «La politica del lavoro da casa è estesa fino al 18 ottobre. Riconosciamo che molti stanno assistendo a un balzo dei contagi nelle loro comunità a causa della variante Delta e sono preoccupati dal tornare in ufficio».

