Google Chrome e la navigazione in incognito, una falla per anni ha violato la privacy degli utenti

Morto Karl Lagerfeld: la moda in lutto, addio al direttore creativo di Fendi e Chanel​

Laè un espediente che molti utenti diutilizzano per tutelare maggiormente la propria. Nelle ultime ore, però, è emerso un vero e proprio caso: per anni, una falla all'interno delha permesso unadella riservatezza degli utenti.Con la, gli utenti possono utilizzare il browser senza che le pagine visitate finiscano nella cronologie, oltre ad una riservatezza maggiore per quanto riguarda le ricerche digitate, i cookies e i dati dei siti web. Tuttavia, i gestori delle pagine web hanno avuto a disposizione, per lungo tempo, un trucco per sapere se l'utente stava visitando la pagina in incognito.Dietro questa possibilità ci sarebbe una vera e propria falla nella sicurezza di: basterebbe infatti ricorrere all'utilizzo di API FileSystem per individuare chi visita una pagina con la navigazione in incognito. Gli sviluppatori hanno comunque annunciato di voler correre ai ripari: come segnala il portale 9to5Googl e, la correzione arriverà con il prossimo aggiornamento, Chrome 74.