Candy Crush, in arrivo la nuova versione: «Il gioco sarà più interattivo»

Regina Elisabetta, un brutto risveglio: nel palazzo reale non accadeva da oltre 175 anni

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dimenticate pure il gioco del dinosauro a cui si può accedere cliccando sulla barra spaziatrice diquando il browser risulta offline. Gli sviluppatori, infatti, hanno introdotto un nuovo, testuale ed interattivo, nascondendolo però molto bene.Chiamatelo pure 'Easter Egg', anche se la sua scoperta risale a poche ore fa e probabilmente è stato lanciato da pochi giorni. Lo svolgimento di questoè abbastanza semplice: c'è una storia incentrata su alcune situazioni, che chiamano in causa l'utente, che dovrà rispondere ad ogni evento con un'azione, più o meno suggerita dal browser. Il gioco, che non ha un vero e proprio nome ma è già stato ribattezzato '', fornirà all'utente anche delle rudimentali e schematiche mappe per orientarsi al suo interno. Per completarlo, bastano circa duecento azioni.Se il funzionamento è abbastanza semplice, accedere a questo gioco è invece un po' più complicato per chi vive al di fuori degli Stati Uniti. Il gioco, infatti, è disponibile solo attraverso il dominio Google.com, quindi chi risiede altrove dovrà farlo attraverso la navigazione in incognito, senza cookies, e utilizzando l'indirizzo https://google.com/ncr. Una volta giunti a questo link, occorre inserire nel motore di ricerca la frase 'text adventure' e cliccare su invio. Se poi utilizzerete una combinazione di tasti (Ctrl+Shift+J su Windows, CMD+OPT+J su Mac), nella parte destra del browser, si aprirà un riquadro con la domanda, in inglese: «Vorresti giocare a un gioco?». Occorrerà rispondere, in inglese, 'yes', per iniziare quest'avventura testuale e seguire le istruzioni passo dopo passo.