Google Calendar, la sorpresa: è possibile giocare a Space Invaders

Google Maps, ecco Snake in una versione speciale: disponibile solo per sette giorni

Altro che Pesce d'Aprile, quella pensata daè stata una doppia sorpresa decisamente gradita per tutti i nerd un po' annoiati e molto nostalgici. Il colosso di Mountain View, infatti, per un periodo di tempo limitato (mancano solo cinque giorni) consentirà agli utenti di utilizzare due giochi molto semplici, chiaramente ispirati a Snake e Space Invaders. Come Leggo vi aveva già spiegato , su(sia da app per smartphone che da browser) è possibile giocare ad una versione molto particolare di Snake. Le sorprese di, però, non finiscono qui. Utilizzando, infatti, è possibile giocare ad un gioco che richiama chiaramente un grande classico come Space Invaders.L'obiettivo del gioco è sempre lo stesso: abbattere con la propria navicella spaziale ogni nemico che si avvicina pericolosamente, in numero e con una frequenza sempre maggiori. Solo che in questo caso, i nemici sono delle caselle fittizie di appuntamenti all'interno dell'agenda di. Giocare è semplicissimo: basta aprire, accedere al menu Impostazioni e selezionare 'Gioca'. A quel punto sarà possibile cimentarsi con questa versione molto particolare di Space Invaders, utilizzando la barra spaziatrice e le frecce direzionali oppure il mouse.