Gmail down, gli utenti non riescono a inviare messaggi con allegati. Cosa succede

User reports indicate Gmail is having problems since 12:36 AM EDT. https://t.co/EsWw2oLYjH RT if you're also having problems #Gmaildown — Downdetector (@downdetector) August 20, 2020

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Agosto 2020, 11:50

Blackout mondiale per. Il popolare srvizio di posta elettronica gestito daè in down da questa mattina alle ore 7:00. Centinaia di migliaia di utenti non riescono a inviare messaggi che contengono immagini o documenti allegati. Anche chi prova a caricare contenuti sue Drive, sempre gestiti dal colosso di Mountain View, sta riscontrando problemi. Il caricamento è molto lento e quando si procede a inviare il messaggio di poosta elettronica appare sullo schermo il messaggio: «Spiacenti. Si è verificato un problema. Le modifiche recenti potrebbero non essere state salvate».Lo stesso problema sembra manifestarsi anche sulle app di Google per smartphone. Migliaia le segnalazioni da tutto il mondo su Downdetector.com che raccoglie i report degli utenti sui "blackout" di popolari servizi informatici. I disservizi si stanno verificando in tutto il mondo ma il numero di segnalazioni è più alto nei paesi dell'Europa del nord, in Giappone e Singapore. In Italia si riscontra un basso numero di segnalazioni, dato anche il periodo estivo. Ancora non si conosce l'origine del problema, ma sembra essere di grave entità. I tecnici di Mountain View sono al lavoro per risolvere le criticità.