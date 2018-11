«Ti faccio diventare famoso»: così un 35enne finto talent scout adescava e violentava bambini, arrestato​

«Non so usare il pc, non l'ho mai usato. Quando avevo necessità di utilizzarlo, delegavo tutto a tecnici e segretari». Questa l'ammissione, fin troppo schietta, da parte di un. Non ci sarebbe niente di male, anche alla luce dell'anzianità, se non fosse cheha appena avuto, dal governo di Shinzo Abe, laUna storia, quella di, che contrasta con la meritocrazia e l'efficienza nipponica che da sempre vengono decantate in tutto il mondo. In molti, nel paese del Sol Levante e non solo, si stanno chiedendo se affidare un tema complesso e delicato ad una persona così inesperta sia stata una buona idea. Al di là, ovviamente, dell'innovazione tecnologica che ha sempre contraddistinto il, esponente del partito di governo, si è visto costretto ad ammettere candidamente di non saper usare il pc riferendo al Parlamento durante il 'question time'. Un deputato aveva infatti rivolto al ministro una domanda relativa alla sicurezza dei dispositivi USB e questi ha risposto così: «Non conosco molto bene i dettagli, potrei portarvi un esperto in grado di rispondere?».Le opposizioni hanno subito cavalcato l'indignazione suscitata dalla. Il ministro sotto accusa, tra l'altro, non è nuovo a gaffe o a uscite controverse. A lui, ad esempio, era stata affidata anche la, e anche in quel caso si erano palesate gravi lacune per un funzionario pubblico a cui era stata attribuita una simile responsabilità.Ancora più grave, forse, una caduta di stile risalente a due anni fa. Parlando delle donne coreane che, durante la Seconda guerra mondiale, erano state rapite dai militari giapponesi per soddisfare i loro istinti sessuali,le aveva definite semplici "prostitute professioniste". Quelle dichiarazioni avevano creato una vera e propria crisi diplomatica tra Giappone e Corea del Sud, che stavano negoziando proprio i risarcimenti per le famiglie delle vittime di quell'orrore.