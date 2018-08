Foro iPhone, ecco a cosa serve il buco accanto alla fotocamera

Linguetta della lattina, ecco a cosa serve davvero il buco

Per moltiè letteralmente un prolungamento del braccio: serve a essere sempre connessi e a immortalare i momenti della propria giornata. Pochi conoscono però la funzionalità del piccoloche si trova accanto allaSi tratta di uncon una duplice funzione: registra l'audio durante i filmati e consente la cancellazione attiva del rumore. Grazie a questo strumento, inoltre, l'iPhone riesce a riconoscere la nostra voce interpretando le richieste date a Siri.Il buco è apparso sul retro del dispositivo negli ultimi iPhone lanciati sul mercato. A partire dall'ogni smartphone della mela presenta questo dettaglio che non serve solo a registrare.Sul, infatti, ci sono due microfoni, uno frontale e uno posizionato nella parte inferiore del dispositivo. Il primo è nascosto sotto l'altoparlante e si attiva in caso di registrazione video o chiamate FaceTime, mentre gli atri due, cioè quelli posizionati nella parte inferiore e posteriore, servono a registrare in stereo quando si registra un video.