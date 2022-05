Festa della Mamma, dal fornetto per la pizza alla friggitrice ad aria: le idee regalo su Amazon

La Festa della Mamma si avvicina. L'8 maggio è alle porte e per sorprendere la mamma le idee regalo targate Amazon di certo non mancano. Moda, cosmetici, elettrodomestici, gioielli: c'è solo l'imbarazzo della scelta, per tutti i gusti e tutte le tasche. E con Amazon Prime diventa tutto ancora più semplice, grazie alla consegna gratuita e i tempi d'attesa ridotti. Il consiglio è di usufruire del mese di prova gratis per testare tutti i vantaggi del programma.

Festa della mamma, scopri tutte le idee regalo su Amazon

Pizza fatta in casa come quella della pizzeria? Da oggi è possibile grazie a G3 Ferrari G10006 Pizza Express Delizia, uno degli articoli più venduti su Amazon nella sua categoria. Con termostato regolabile fino a 400°C e piatto in pietra refrattaria, grazie a questo fornetto la mamma potrà sfornare pizze calde fatte in casa da fare invidia alle migliori pizzerie. Provare per credere.

Un altro elettrodomestico ormai immancabile è la friggitrice ad aria. Amazon propone Princess Friggitrice ad Aria Calda Family XXL con cui grigliare, arrostire e cuocere le proprie pietanze preferite con meno calorie usando solo aria calda, ma mantenendo la stessa croccantezza di una friggitrice convenzionale. Con capienza da 5.2 litri e potenza 1700 watt sarà possibile cucinare per tutta la famiglia in modo rapido, salutare e ugualmente delizioso. Grazie ad Amazon potrete regalarla alla mamma a un prezzo super scontato.

E dopo ogni pasto è immancabile un buon caffè. Grazie ad Amazon può arrivare direttamente a casa vostra De'Longhi Nespresso Inissia EN80.B, macchina per caffè a capsule. Espresso o lungo? Nessun problema: con questa macchina due lunghezze in tazza programmabili in base alla quantità di caffè che preferisci. Il tutto con la qualità del sistema Nespresso Original Line.

In occasione della Festa della Mamma 2022, l'Azalea della Ricerca Airc sarà acquistabile anche su Amazon. Per sostenere la ricerca è possibile aggiungere un contributo di 5, 10, 20 o 30 euro. L'Azalea è il regalo ideale per la Festa della Mamma: basterà inserire l'indirizzo di consegna e arriverà direttamente a casa della persona a cui vorrete fare questo dono tanto bello quanto significativo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Maggio 2022, 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA