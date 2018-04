Facecjoc, il Social Network Italiano di Gianluca De Bortoli che salva i dialetti

Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Era Marzo 2011 quando il fondatore del, presentava sul web la suain cantina. Il programmatore informatico di Udine, dopo 3 anni di collaudo nella sua regione Friuli Venezia Giulia, decise di presentare il progetto al resto dell'Italia, arrivando così nel suo 7° Compleanno a moltiplicare gli utenti registrati in modo esponenziale . «Ricordo - spiega Gianluca De Bortoli - quando raggiunsi a fatica i primi 1000 utenti registrati ; fu una grande soddisfazione , che paragonata ai milioni attuali , ancora mi emoziona al ricordo ».Facecjoc.com , lo ricordiamo , è il primo e unico Social Network Italiano , completamente progettato e autofinanziato dal fondatore stesso . E' il social network del tasto "" affiancato al tasto "" e dei. La piattaforma infatti è stata tradotta, oltre che nelle lingue straniere , anche in 12 lingue e dialetti considerati maggioritari del nostro territorio. La grande e recente esplosione di utenti registrati non solo in Italia ma anche all'estero, spiega De Bortoli , è supportata per un buon 50% dalla pubblicazione delle nuove applicazioni per iOS e, che danno all'utente la possibilità di collegarsi facilmente in mobilitài , prerogativa fondamentale e decisamente indispensabile per una buona riuscita di qualsiasi startup. Il risultato raggiunto , continua De Bortoli , sebbene può destare curiosità per i numeri, è ancora al 30% delle sue potenzialità, sapendo che solo in Italia, i social network sono frequentati da oltreE' difficile ed ambizioso competere con gli altri social profondamente radicati sul nostro territorio, ma abbiamo tutte le carte in regola per poter offrire agli internauti i più avanzati strumenti di condivisione e socializzazione ; di certo , uno dei motori trainanti del "traffico social" è la presenza di, ma già i primi "" stanno prendendo dimestichezza su facecjoc con ottimi risultati , non tralasciado l'importante aspetto di sviluppo economico e lavorativo , che al raggiungimento di 15 mln di utenti, potrebbe garantire lavoro a molto persone, importando capitali ed investimenti dall'estero verso il nostro territorio, capovolgendo il trending attuale che si verifica sugli altri social network di importazione oltre oceano.