Facebook, WhatsApp e Instagram down. Menlo Park: «Al lavoro per risolvere». Ironia sui social

Facebook, WhatsApp e Instagram down in tutto il mondo, problemi per i social di Mark Zuckerberg. Crollo improvviso per le tre piattaforme più diffuse tra gli utenti sul web. «Sorry, something went wrong», è la scritta apparsa su Facebook. Stessa sorte per Instagram con il feed che non si aggiorna e WhatsApp che al momento risulta bloccato.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Andy Stone (@andymstone) October 4, 2021

«Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi»: lo scrive su Twitter, Andy Stone, manager della comunicazione di Facebook.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

Facebook, WhatsApp e Instagram down: cosa succede

La notizia si è diffusa velocemente attraverso Twitter con numerosi utenti che hanno segnalato il disagio. Gli hashtag #whatsappdown, #instagramdown e #facebookdown sono volati subito in cima alle ricerche. Non è ancora chiaro cosa sia successo. Sul profilo twitter ufficiale di WhatsApp si informa che si sta lavorando per risolvere il problema.

I malfunzionamenti sono iniziati verso le 17.30 e sono stati segnalati da molti utenti su Twitter. Al momento Facebook non ha diffuso comunicazioni ufficiali al riguardo del crash che sta mandando nel... panico milioni di utenti nel mondo.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Solo nello scorso marzo 2021, per un'ora le tre app erano andate in down in tutto il mondo, provocando problemi a milioni di utenti. Un caso analogo era accaduto nel 2019, quando a luglio, per circa 17 ore, i disguidi avevano interessato tutte le piattaforme. Come sempre gli utenti si sono riversati su twitter, dove serpeggia l'ironia per questo down. Migliaia i tweet divertenti e irriverenti che mettono in evidenza il panico, più o meno reale, che stanno vivendo le persone in assenza di facebook, instagram e whatsapp.

