Facebook, una notifica quando caricano una tua foto anche senza tag

L'utilità di, la nuova funzione in arrivo perin questi giorni, è duplice: da un lato ci consente di sapere se ci sono foto dei nostri amici in cui non siamo stati 'taggati', dall'altro permette di essere a conoscenza di eventuali furti di identità o di foto. Non tutti gli utenti, tuttavia, potranno beneficiarne.Photo Review, uno strumento dotato di riconoscimento facciale, consente di ricevere notifiche da parte di Facebook, che 'avverte' l'utente: «Qualcuno ha caricato una foto in cui potresti esserci tu». Basterà cliccare sulla notifica e controllare. C'è una distinzione tra le immagini: se si tratta di una foto del profilo pubblica, questa sarà visualizzabile immediatamente poiché potrebbe trattarsi di un furto d'identità. Se invece si tratta di altri tipi di foto, sarà possibile visualizzarle solo se si fa parte di uno stesso gruppo o se si hanno contatti in comune: è un modo, questo, per proteggere la privacy di tutti.LEGGI ANCHE ---> FACEBOOK, ARRIVA LA 'PAUSA DI RIFLESSIONE' SOCIAL Al momento, Facebook Photo Review non può partire in Europa e in Canada: le normative vigenti sulla privacy vietano infatti il riconoscimento del volto delle persone. Rob Sherman, vicecapo della privacy di Facebook, ha però spiegato a TechCrunch: «Vorremmo rendere questa funzione disponibile per tutti, in ogni continente. Speriamo infatti in una deroga, dal momento che si tratta si uno strumento che protegge e non viola la privacy delle persone».