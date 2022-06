Facebook Down, problemi di accesso al social network: cosa sta succedendo

Problemi di accesso su Facebook. Da questa mattina alcuni utenti stanno rilevando dei problemi di accesso al social: quando si inseriscono le credenziali, infatti, compare il seguente messaggio: "Errore di accesso. Si è verificato un errore imprevisto. Prova a effettuare nuovamente l’accesso".

Il picco del disservizio c'è stato intorno alle 9, ma molti utenti lo stanno riscontrando anche nel corso della giornata. Il malfunzionamento viene segnalato anche dal servizio DownDetector dove si evidenzia che il problema esiste principalmente nella versione desktop, quindi non sugli smartphone o gli altri dispositivi mobili.

Non si conoscono le cause del problema, alcuni hanno risolto in corso di giornata, mentre altri continuano a non riuscire ad effettuare l'accesso. Tra le segnalazioni, che come spesso accade in questi casi, si rincorrono su Twitter, emerge che i primi disservizi sono nati già nella pomeriggio di ieri.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Giugno 2022, 14:54

