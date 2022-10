Facebook down per quasi un'ora, migliaia di segnalazioni. Problemi anche per Instagram e WhatsApp

di redazione web

Dopo il caos di martedì 25 ottobre, ecco un altro malfunzionamento. In quel caso fu WhatsApp ad essere inagibile per più di due scatenando il panico tra gli utenti. Questa volta i problemi del colosso dei social network, Meta, hanno riguardato soprattutto Facebook, fuori uso per circa un'ora. Il mondo del web, come spesso capita in questi casi, si è ritrovato su Twitter e sta segnalando il blocco totale soprattutto di Facebook. Si registrano dei problemi anche Instagram e Whatsapp.

Il caos

Da alcuni minuti su Twitter spopolano gli hashtag #facebookdown, #instagramdown e, ancora una volta, #whatsappdown. Gli utenti stanno segnalando che le app del colosso Meta danno problemi di accesso. La connessione ai server è quasi impossibile. Un problema che sta riscontrando anche DownDetector e che sembra coinvolgere non solo le applicazioni, ma anche i servizi di messaggistica correlati: dai direct di Instagram a Facebook Messenger.

WhatsApp down = check twitter

Facebook down = check twitter

Instagram down = check twitter



Where do we check if twitter goes down? pic.twitter.com/BPH7P9BelM — Mike Parnell (@bailrigg) October 28, 2022

Le segnalazioni dei disservizi

Tra le segnalazioni di disservizi al sito Downdetector.com, l'impossibilità di accedere ai social più usati al mondo oltre all'impossibilità di mandare messaggi nelle chat di riferimento. Gli ultimi disservizi registrati risalgono a 72 ore fa quando WhatsApp è andato in crush per ben 2 ore. Una bella gatta da pelare per Mark Zuckerberg che dovrà cercare di risolvere i problemi il prima possibile, per non scatenare il panico tra gli internauti.

I problemi

Alcuni utenti non riescono proprio ad accedere ai social - da app e da computer -, altri hanno notato rallentamenti, altri ancora non hanno notato disservizi. Inoltre, su Twitter alcuni utenti segnalano che Instagram non mostrava correttamente le immagini del feed.

User reports indicate Facebook is having problems since 3:48 PM EDT. https://t.co/8wgYQLKxCu RT if you're also having problems #Facebookdown — Downdetector (@downdetector) October 28, 2022

User reports indicate Instagram is having problems since 3:48 PM EDT. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems #Instagramdown — Downdetector (@downdetector) October 28, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Ottobre 2022, 23:07

