Facebook Dating, l'app che funziona come Tinder è realtà: ecco quando arriverà in Italia

Domenica 8 Settembre 2019, 20:58

, l'app diper conoscere persone nuove e concordare appuntamenti romantici, sta per diventare realtà. Dopo una prima fase di test,è stata rilasciata negligiovedì scorso e nei prossimi mesi potrebbe approdare anche nel resto del mondo,compresa.Chiaramente ispirata a, l'appsi basa non solo su, ma anche su Instagram. L'utente, però, ha dei vantaggi in termini di privacy, dal momento che per accedere aoccorre creare un account alternativo a quello principale di, che non viene mostrato in alcun modo agli altri utenti. L'app funziona in modo simile a, ma si basa soprattutto in base agli interessi personali dell'utente, proponendo profili compatibili in base ai gusti.La privacy, fanno sapere da, è garantita al 100%: tutto avviene in modo anonimo e nessuno dei vostri contatti di Facebook saprà che utilizzate. Le uniche informazioni mostrate dai profili su Dating, come già avveniva con Tinder, saranno l'età, il nome di battesimo e le foto dell'utente, che però può scegliere di mostrare anche la propria identità di genere, l'orientamento sessuale e i vari interessi. Questi ultimi, infatti, vanno inclusi per completare il profilo, ma è possibile scegliere di mostrarli pubblicamente o meno.Ma quando arriveràanche in Italia? Al momento non c'è una data ufficiale e negli Stati Uniti, patria di, l'app è attiva solo da tre giorni. Curiosamente, il primo paese in cuiè approdata, poco meno di un anno fa, è stato la Colombia. Evidentemente, il test nel paese sudamericano ha funzionato alla perfezione e ora anche gli utenti statunitensi, che solitamente sono i pionieri delle novità di Facebook, possono utilizzare questa app. In Europa e in Italia, comunque,non è ancora disponibile e dovrebbe arrivare nei prossimi mesi: l'impressione, viste le tempistiche di Facebook, è che occorre attendere l'inizio del 2020.