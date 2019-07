«L'FBI indaghi su FaceApp, i nostri dati personali rischiano di finire alla Russia»

, l'applicazione ormai diventata virale che invecchia o ringiovanisce o modifica in tanti modi il nostro volto, è finita nel mirino del Parlamento statunitense: secondo l'allarme di alcuni leader infatti, l'FBI dovrebbe indagare sulla app perché c'è il rischio che i dati personali degli utenti finiscano alla Russia.è infatti sviluppata da, una società russa basata a San Pietroburgo: la compagnia ha spiegato che i dati non sono però trasferiti in Russia (nonostante il team sia in Russia) e non immagazzina immagini né raccoglie dati.Il leader dem al Senato,, ha chiesto all'Fbi e alla commissione federale per il commercio (Ftc) di indagare su FaceApp, che ha 80 milioni di iscritti: in una lettera postata su Twitter indirizzata al direttore dell'Fbi, Christopher Wray, e della Federal Trade Commission, Joseph Simons, Schumer ha definito «profondamente preoccupante» che i dati personali di cittadini Usa possano finire nella mani di una «potenza straniera ostile». «Ho serie preoccupazioni sia sulla protezione dei dati che vengono aggregati sia sul fatto che gli utenti siano a conoscenza di chi possa avervi accesso», ha scritto Schumer, aggiungendo che la app