Eva Herzigova ha un clone digitale: potrà sfilare e posare per campagne fotografiche

Eva Herzigova sarà la prima top model al mondo ad avere un clone digitale. La super modella in questo modo potrà diventare pressoché eterna e questo grazie alla collaborazione tra Unsigned, la principale agenzia di talenti e lo studio di produzione virtuale Dimension. Carolin Rush, CEO del British Council Foundation ha definito il lancio della prima "metamodella" come: «Un momento rivoluzionario per l'industria della moda».

Le dichiarazioni di Eva Herzigova

Eva Herzigova ha avuto una carriera brillante nel mondo della moda: ha calcato le passerelle di tutto il mondo, ha posato per le più grandi case di moda come Chanel, Dior e Luis Vuitton e ha anche presentato il Festival di Sanremo nel 1998. Ora, la modella potrebbe diventare immortale grazie al suo avatar del quale è entusiasta, come si evince dalle sue dichiarazioni: «Il mio MetaHuman può andare al lavoro, essere fotografato e disegnato dalle menti creative più incredibili. Oggi posso essere a Londra, Parigi, Milano e New York, il tutto mentre a casa cucino la cena con i miei figli». Per realizzare il suo avatar, la modella è stata scansionata in un rig da 70 telecamere, i dati generati sono, poi, stati utilizzati da un team di esperti che li hanno usati per trasformare la sua immagine in MetaHuman 3D.

Il clone di Eva Herzigova

Il clone di Eva Herzigova potrà essere vestito, truccato, messo in posa e indossare tutti gli outfit possibili e immaginabili. Le sue espressioni facciali potranno, inoltre, essere animate utilizzando il motion capture o l'animazione tradizionale.

