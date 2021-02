Emoji, arrivano le nuove "faccine": tra le novità 2021 c'è anche quella per il vaccino

Apple ha trasformato il suo emoji a forma di siringa cambiando l'iconcina piena di sangue con un'altra trasparente che evoca l'idea di un vaccino anti-Covid. Il nuovo design, attualmente disponibile per membri del programma beta del colosso informatico, sarà incluso nel nuovo sistema operativo iOS 14.5. La siringa piena di sangue con due goccioline che cadono dall'ago era stata introdotta nel 1999 e usata per illustrare campagne di donazioni di sangue in Giappone, ma anche in conversazioni relative ai tatuaggi. In tutto Apple ha messo in cantiere 217 nuovi emoji.

La maggior parte delle nuove proposte permettono di selezionare «serie di coppie più inclusive» tra cui una coppia che si bacia «gender neutral». Sarà anche possibile scegliere l'icona di una donna con la barba accanto a un uomo barbuto e tutti e due in varie sfumature di colore della pelle.

