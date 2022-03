Dyson Zone, le cuffie che purificano l'aria: «Per combattere l'inquinamento urbano». Ecco come funzionano

Un nuovo modello di cuffie è pronto a stravolgere il mercato della musica e non solo. Dyson entra a gamba tesa nel mercato delle tecnologie indossabili lanciando un paio di cuffie all’avanguardia che promettono di suonare bene e di purificare l’aria. Si chiamano Dyson Zone e sono le prime cuffie Dyson per la purificazione dell'aria progettate per combattere l'inquinamento urbano, inclusi gas, allergeni e particolato.

Leggi anche > Samsung, via la Z dai nuovi modelli: il simbolo scompare, nessun appoggio alla Russia

Le Dyson Zone permettono di cancellare rumori indesiderati grazie a un sistema di cancellazione del rumore all'avanguardia e a una riproduzione del suono ad alta fedeltà.

LE NOVITA'

Le Dyson Zone sono un set di cuffie overear con cancellazione attiva del rumore e riproduzione del suono ad alta fedeltà. Di nuovo, però, c'è anche il dispositivo che offre un flusso d’aria purificata a naso e bocca. La tecnologia, spiegano gli ingegenri della Dyson è il risultato di «oltre un decennio di ricerca e sviluppo sulla qualità dell’aria». Denominatore comune del progetto è infatti la conoscenza consolidata di flussi d’aria, filtrazione e motori che appartengono alla storia e agli elettrodomestici del produttore Usa.

Ma per realizzare questo dispositivo, hanno spiegato durante una conferenza online, ci sono voluti sei anni di sviluppo. «Originariamente avevano le sembianze di un dispositivo simile a un boccaglio per l'aria pulita, abbinato a uno zaino per contenere il motore e i meccanismi interni. Il motore, inizialmente posizionato sulla nuca, dopo oltre 500 prototipi è stato convertito in due compressori - uno in ogni padiglione auricolare - e il boccaglio in un’efficace visiera senza contatto diretto con il viso, in grado di proiettare costantemente aria pulita - un nuovissimo meccanismo di erogazione di aria purificata».

ECCO COME FUNZIONANO

I compressori (posizionati sui lati delle cuffie) aspirano l’aria esterna, che viene poi purificata attraverso dei filtri a doppio strato. Due flussi di aria puricata vengono poi proiettati attraverso la visiera verso naso e bocca. Il design della visiera è stato progettato in modo che il flusso d’aria purificata sia il più vicino possibile a naso e bocca, così da evitare che venga contaminato da venti trasversali esterni. I compressori di precisione all’interno dei padiglioni direzionano il flusso d'aria attraverso i filtri a doppio strato, progettati per adattarsi allo spazio limitato di una cuffia. Il filtro elettrostatico caricato negativamente cattura le particelle ultrafini fino a 0,1 micron5 come polvere e polline e batteri e le particelle provenienti da fonti esterne come la polvere dei freni, la combustione industriale e dei cantieri in costruzione, mentre uno strato di carbonio arricchito di potassio cattura i gas inquinanti urbani come l'anidride carbonica.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Marzo 2022, 20:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA