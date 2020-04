Coronavirus, firmato il contratto per l'app per il tracciamento: «Si chiamerà Immuni»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 15:55

Sta perIl commissario Arcuri ha firmato il contratto per l'app che potrebbe chiamarsi. L'app progettata daassieme ad altre realtà come il centro medico Santagostino di Luca Foresti e ora passerà al vaglio della task force di Vittorio Colao.Questa app sarà importante nella gestione della fase 2 della pandemia, quando lentamente le attività riprenderanno a funzionare. La sperimentazione inizierà solo in alcune regioni pilota per poi estendersi su tutto il territorio nazionale. Ecco come funzionerà, secondo Arcuri, la nuova applicazione.Il Bluetooth rileverà il contatto, la scelta è caduta proprio su questo tipo di tecnologia che permette di mantenere una certa distanza tra disposiitivi e quindi evitare i contatti. Se due cellulari arrivano a distanza tale che il Bluetooth si aggancia allora vuol dire che le due persone sono state troppo vicine e a rischio virus. Dopo che viene attivata, l'app comincia a memorizzare i codici identificativi anonimi con cui entra in contatto. Se una persona risulta essere contagiata le info arrivano a un operatore sanitario che riceve il codice del paziente con il quale poter scaricare le info necessarie e il rischio di contagio. A quel punto le info vengono inserite in un server che si occuperà di allertare, sempre tramite smartphone, le persone vicine al contagiato per evitare di avere contatti.Per ora non sarà presente alcuna geolocalizzazione, per questioni di privacy. Una sezione della app conterrà informazioni rilevanti del proprietario del cellulare: sesso, età, malattie pregresse, assunzione di farmaci. Questa specie di diario verrà aggiornato eventualmente in presenza di covid-19.Intanto si parla anche di privacy: « I Paesi Ue stanno convergendo verso un approccio comune con soluzioni che minimizzano il trattamento dei dati personali», scrive intanto l'Europa nel documento stilato n collaborazione con i governi. Poi chiarisce: «L'obiettivo delle app non è seguire i movimenti delle persone o far rispettare le regole perché creerebbe rilevanti problemi di sicurezza e privacy».